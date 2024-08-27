Новую систему навигации внедрили в детской поликлинике в Серпухове

В детской поликлинике в Серпухове применили новую систему навигации, которая значительно упрощает поиск нужного кабинета. Электронные табло теперь информируют посетителей о времени приема врачей, а современные терминалы облегчают процесс записи к специалистам, делая его более быстрым и удобным.

В медицинском учреждении также организовано разделение потоков пациентов: для плановых приемов детей предусмотрен главный вход, а пациенты с признаками заболевания могут воспользоваться боковым. Это нововведение позволяет минимизировать риск распространения инфекций и создает более безопасные условия для всех посетителей.

Кроме того, в поликлинике всегда готов помочь администратор, который ответит на любые вопросы и окажет необходимую поддержку. Время ожидания перед приемом можно провести комфортно: в зонах ожидания для детей предусмотрены мультфильмы и игровые уголки. Для удобства мам с малышами оборудована теплая колясочная, а для маломобильных граждан установлены пандусы и кнопка вызова помощи.

Эти изменения делают поликлинику более функциональной и современной, обеспечивая комфорт и безопасность для всех пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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