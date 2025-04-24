Подмосковные ученые разработали инновационную систему накопления электроэнергии

В Московском физико-техническом институте в Долгопрудном разработали инновационную систему накопления электроэнергии, которая успешно прошла испытания и была введена в эксплуатацию. Новое решение, созданное совместно с компанией «Инэнерджи», сочетает в себе функции источника бесперебойного питания, стабилизатора сетевых параметров и инструмента для оптимизации энергопотребления.

Особенностью разработки стала адаптация к российским климатическим условиям и расширенный функционал по сравнению с существующими аналогами.

«Наша система накопления энергии — это большая литий-ионная аккумуляторная батарея, подключенная через двунаправленный преобразователь напряжения к сети», — рассказал ведущий инженер Института электродвижения МФТИ Юрий Артюшин.

Система мощностью 50 киловатт и энергоемкостью 108 киловатт-час уже действует для бесперебойного питания металлообрабатывающих станков на площадке «Физтех.Фабрика».

«Система накопления электроэнергии обеспечивает стабильное напряжение на выходе, выдает чистую синусоидальную форму тока и может работать в нескольких режимах: добавление активной и реактивной мощности, сглаживание пиков (то есть эффективное сглаживание временных перегрузок в сети), режим бесперебойного питания при отключении основного источника энергии», — пояснил заместитель директора института Даниил Иткис.

Особое внимание разработчики уделили интеллектуальной системе автоматического управления, позволяющей гибко настраивать работу оборудования.

Пользователи могут программировать индивидуальные графики работы на каждый день недели, что особенно ценно для предприятий с переменным циклом нагрузки.

Перспективы применения системы включают не только промышленное использование, но и обеспечение стабильного питания медицинского оборудования и научных приборов.