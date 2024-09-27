Новую систему мониторинга коммунальной техники внедрят в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Данные о работе и состоянии коммунальной техники в Подмосковье начнут отслеживать с помощью единой системы. Внедрение нового сервиса обсудили на штабе с главами городских округов под руководством заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова.

«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому специалисты смогут оперативно принимать решения и реагировать на возникающие проблемы», — сообщил Мурашов.

Инспекторы получат доступ к актуальным данным. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов. Так работа коммунальных служб станет эффективнее.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отметили, что округа должны внести новую технику в региональную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков.

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