Новую систему мониторинга коммунальной техники внедрят в Подмосковье
Данные о работе и состоянии коммунальной техники в Подмосковье начнут отслеживать с помощью единой системы. Внедрение нового сервиса обсудили на штабе с главами городских округов под руководством заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова.
«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому специалисты смогут оперативно принимать решения и реагировать на возникающие проблемы», — сообщил Мурашов.
Инспекторы получат доступ к актуальным данным. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов. Так работа коммунальных служб станет эффективнее.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отметили, что округа должны внести новую технику в региональную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков.
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