Новую систему контроля коммунальных служб запустят в Подмосковье

В Подмосковье запустили новое приложение на базе системы «Яндекс Go для бизнеса», которое помогает в реальном времени следить за работой коммунальных служб. С его помощью сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона могут видеть, как выполняют задания на местах.

«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и иметь возможность через мобильное приложение ставить задачи, а также контролировать выполнение работы. Сегодня мы уже провели более 160 выездов коммунально-уборочной техники с включенным приложением», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Система состоит из двух частей: одна — для техники, вторая — для специалистов. В нее встроены камеры «Безопасного региона», которые помогают дополнительно контролировать качество работ.

Директор МБУ благоустройство Ленинского округа Дмитрий Черкасов отметил, что участие в пилотном проекте — это важный опыт, и добавил, что система позволяет рабочим не отвлекаться на маршруты, а сосредоточиться на своих обязанностях. Проект пока работает в семи округах Подмосковья. К системе уже подключили 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 машину.