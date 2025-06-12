Новую систему гуманитарной поддержки участников СВО внедрят в Дмитрове

Рабочая встреча прошла в фонде «Защитники Отечества» в Дмитрове. Ее посвятили вопросам всесторонней поддержки ветеранов специальной военной операции.

В дискуссии приняли участие депутат Московской областной Думы Александр Орлов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова.

«Важно не только оказывать разовую помощь, но и выстроить системную работу, чтобы каждый ветеран СВО чувствовал, что о нем помнят и готовы поддержать», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Участники встречи обсудили обеспечение ветеранов качественным лечением и реабилитацией, трудоустройство и профессиональную адаптацию, разработку алгоритма сопровождения при обучении в образовательных учреждениях округа, участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи.

Также подняли вопрос сбора гуманитарной помощи. По запросам подразделений будут формироваться списки необходимых вещей, подготовка которых реализуется при помощи местных компаний и предпринимателей под контролем Ассоциации.