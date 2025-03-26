Новую систему для борьбы с запахами отходов разработали в Подмосковье

Областной комплекс по переработке отходов разработал нейтрализатор неприятных запахов. Система, получившая название «Мокрый барьер», будет особенно эффективна в теплый период.

Барьер устраняет запахи при помощи специальной жидкости, которая состоит из воды, органических соединений и эфирных масел. Этот раствор по трубопроводу поступает в атмосферный воздух и под давлением распыляется, создавая завесу и уничтожая неприятный запах.

Жидкость не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека.

Систему установили на очистных сооружениях комплекса, в биофильтре, цехе компостирования и на площадке временного хранения отходов. Она оборудована метеостанцией для определения температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Устройство самостоятельно выбирает программу и варьирует концентрацию состава, а также периодичность распыления.