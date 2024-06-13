Новую систему безопасности «Пересвет» протестировали в домодедовской школе

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Антитеррористические учения для работников школ, полицейских, а также для охранников провели на базе Домодедовской СОШ № 8. Специалисты протестировали систему «Пересвет».

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, «Пересвет» — это новая информационная система, которая позволяет мгновенно оповестить всех работников школы и сотрудников Росгвардии о чрезвычайной ситуации.

Благодаря этой системе оповещения сигнал об опасности поступает на пульт даже при отсутствии соединения с интернетом, система сама определяет местоположение человека в многоэтажном здании, при этом отправка информации о происшествии незаметна для злоумышленника, а также не требуется установка дополнительного оборудования для подключения системы в школе.

По итогам учений ведомство порекомендовало подключить к «Пересвету» и другие экстренные службы, которые участвуют в ликвидации последствий терактов.

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