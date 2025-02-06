Новую школу в ЖК «Тетрис» в Красногорске откроют в сентябре 2025 года

Новая школа в жилом комплексе «Тетрис» откроется в Красногорске 1 сентября. Подрядчик завершил строительство объекта. Осталось подготовить помещения к приему учащихся.
Строительство блока начальной школы и детского сада в жилом комплексе «Тетрис» оценил муниципальный депутат Артур Бадретдинов. Рабочие завершили объект в декабре 2024 года. Сейчас ведется генеральная уборка и установка парт. Учреждение почти готово принять дошколят.
«Этот объект сдали в декабре 2024 года. Сейчас идет клининг, подготовка к передаче муниципалитету. Прошлись по кабинетам. Все очень красиво, современно, даже есть лифт. Очень большие просторные коридоры, светлые кабинеты. Очень приятно, что уже к сентябрю дети пойдут сюда в школу и детский сад», — сказал Артур Бадретдинов.
Площадь детского сада и школы — шесть тысяч квадратных метров. В сентябре здесь примут 420 детей. Возведение социальных объектов — важное направление, которому администрация Красногорска и профильные ведомства уделяют пристальное внимание.
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