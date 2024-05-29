Новую школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют к началу осени

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Одну из самых больших школ округа откроют в ЖК «Ярославский» первого сентября. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1650 мест и после открытия существенно разгрузит существующие школы микрорайона.

Строительные работы вышли на завершающий этап. Сейчас на объекте наносится финишное покрытие во внутренних помещениях, красятся стены и монтируются двери. Уже собраны кабины под лифты, завезено и расставлено оборудование в пищеблоке.

На этой неделе рабочие приступают к монтажу лестничных ограждений.

На прилегающей территории активно ведутся работы по благоустройству. Готовится основание под стадион, спортивные сооружения и места отдыха.

Также по просьбе жителей сохранится пешеходная дорожка между школами.

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