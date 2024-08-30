Новую школу в поселке Немчиновка подготовили к открытию

Фото: Минстрой МО

Школа на 550 мест на Московской улице в поселке Немчиновка готова к открытию. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Образовательное учреждение построили по госпрограмме Московской области. Здание поделено на блоки начальной, основной и старшей школы.

Внутри — современное оборудование, стильная мебель, новейшие световые и звуковые системы. Стены спортзала обшиты звукоизоляционными панелями.

Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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Фото: Минстрой МО
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«Наша школа полностью готова к началу нового учебного года», — сказала заместитель директора, куратор Немчиновского лицея (корпус № 2) Наталья Баденко.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

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