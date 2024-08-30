Новую школу в поселке Немчиновка подготовили к открытию

Школа на 550 мест на Московской улице в поселке Немчиновка готова к открытию. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

«Наша школа полностью готова к началу нового учебного года», — сказала заместитель директора, куратор Немчиновского лицея (корпус № 2) Наталья Баденко.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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