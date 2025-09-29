Новую школу в Павшинской Пойме откроют до конца года

В Красногорске продолжается строительство новой школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Павшинская Пойма. Сейчас строители начали благоустраивать территорию вокруг здания. Завершить все работы планируют до конца 2025 года.

Объект возводят за счет бюджета Московской области в рамках госпрограммы по строительству социальных объектов. По словам начальника участка генподрядной организации Дмитрия Леонова, готовность объекта составляет 87%.

Школа будет большой и современной: блок начальной школы рассчитан на 400 мест, основной блок — на 700. Площадь здания — около 30 тысяч квадратных метров. Здесь появятся учебные кабинеты, помещения для естественно-научных предметов, мастерские по работе с тканью, деревом и металлом, актовый зал на 400 мест с эстрадой и костюмерными, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 учеников и многофункциональные спортивные залы.

На прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и места для общешкольных мероприятий. Планируется комплексное озеленение и благоустройство территории.