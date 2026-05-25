Новую школу в Одинцове откроют в ноябре 2026 года

Строительства школы продолжается в жилом комплексе «Рублевский квартал» Одинцовского округа. Новое образовательное учреждения практически завершено. Здание будет рассчитано на 1100 обучающихся.

Завершены кровельные и фасадные работы, обустроены стадион и спортивные площадки. Сейчас строительная компания занимается внутренней отделкой и устройством инженерных систем.

Объект важный — его с нетерпением ждут жители села Лайково, микрорайона Город-Событие и новоселы ЖК «Рублевский квартал».

Как сообщалось ранее, площадь новой школы составляет более 13 тысяч квадратных метров. Здесь будут размещены 44 класса по 25 детей. Школьники средней ступени и старших классов будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах, а для занятий младшеклассников предусмотрены отдельные кабинеты.

Добавим, что в центре здания расположен двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест. Кроме того, в школе будут 2 спортивных зала и двухуровневый информационно-библиотечный центр. Столовая рассчитана на 550 посадочных мест и разделена на возрастные зоны.