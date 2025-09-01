Новую школу в микрорайоне Восточном в Звенигороде открыли 1 сентября

Новую школу открыли в Звенигороде 1 сентября. Она рассчитана на 1,1 тысячи учеников.

Площадь школы составляет 18 тысяч квадратных метров. Здание оснастили современным оборудованием и всем необходимым для учебы.

В состав учреждения вошли два блока — для начальных, средних и старших классов. Для ребят обустроили учебные кабинеты, библиотечный центр, два спортзала и другие помещения. На территории — футбольное поле, беговые дорожки, места отдыха.

Дети будут осваивать навыки агрономии, медицины и компьютерной грамотности. Для этого оборудовали современные лаборатории и IT-зоны. Также там создадут площадку регионального конкурса «Профессионалы» по компетенции «Агрономия».

Школу построили в рамках госпрограммы за счет регионального бюджета.