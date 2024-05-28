Новую школу в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к 1 сентября

Министерство строительного комплекса Подмосковья объявило, что строительство школы на 2200 мест в микрорайоне Катюшки находится на стадии завершения и превышает 75% готовности. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

На строительной площадке трудятся 460 специалистов и используется 14 единиц специализированной техники. Продолжается установка инженерных коммуникаций и оборудования, а также ведутся работы по внутренней отделке, фасадным работам и благоустройству территории.

В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров будут помещения для учебных классов, рекреации, лабораторий, мастерских, групп продленного дня, актового и спортивных залов, библиотеки с IT-зоной, медицинского блока и других функциональных зон.

Планируется также обустроить площадки для спортивных занятий и общешкольных мероприятий рядом со школой. В проекте предусмотрена учебно-опытная зона и экологическая тропа.

Отметим, что особое внимание уделяется доступности здания и прилегающей территории для детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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