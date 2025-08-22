Новую школу в микрорайоне Барыбино в Домодедове откроют 1 сентября

В микрорайоне Барыбино в Домодедове скоро откроется новая школа на 550 учеников. Ее возвели по госпрограмме Московской области на бюджетные средства. Трехэтажное здание разделено на две части: одна для младших классов на 200 детей, другая — для основной школы на 350 учеников.

В блоке начальной школы разместят девять кабинетов и спортивный зал. В основной школе будет 17 учебных кабинетов, лаборатории для естественных наук, мастерские, спортзал, актовый зал на 200 мест, библиотека, медкабинеты и центр психологической помощи. Также для школьников предусмотрена столовая на 200 мест.

На территории сделали большое спортивное пространство: футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны, а также места для отдыха и проведения общих мероприятий.

Школа будет работать в одну смену, что позволит детям учиться в комфортных условиях. Первоклассники и старшеклассники смогут сесть за парты уже 1 сентября.