Новую школу в микрорайоне 10А в Реутове построят к декабрю 2024 года

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проверили строительство школы в микрорайоне 10А . Подрядчик планирует увеличить количество рабочих и сдать объект к декабрю 2024 года.

Подрядчик прокладывает внутренние инженерные коммуникации, штукатурит стены и завершает отделку фасада. Ежедневно здесь трудятся около 150 человек, но их количество планируют увеличить.

«Уверен, что сдадим новую школу в срок. Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года», — добавил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

В новое школе в Реутове будут обучать по общему и профильному ИТ-направлению. Здесь обустроят современные компьютерные классы, территорию для занятий робототехникой, мультимедийные пространства, читальный зал, библиотеку с ИТ-зоной, спортивные залы, столовую и игровые.

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