Новую школу в Лукино-Варино построят к сентябрю

Большую современную школу построят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа к сентябрю. Она разгрузит два соседних учреждения в поселке Свердловском.

Школа будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Сейчас ее стройготовность превышает 20%, работы продолжают на уровне второго и третьего этажей, рассказали в областном Минстрое. На объекте трудятся 78 специалистов.

В четырехэтажном здании обустроят отдельные блоки для начальной и старшей школ. Общая площадь учреждения превысит 15 тысяч квадратных метров.

Для учащихся обустроят спортивный зал, кабинеты для практических занятий, библиотечный центр с IT-зоной, пищеблок и другие помещения. На территории разместят футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол.

Школу возводят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.