Новую школу в истринском ЖК «Кембридж» поставили на кадастровый учет

Школу на 594 ученика в городском округе Истра поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Трехэтажную школу построили на территории ЖК «Кембридж». В здании обустроены спортивный и актовый залы, библиотека, лаборатории. На внешней территории предусмотрены дорожки, стадион с футбольным полем, а также площадки для спортивных игр.

ЖК «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Комплекс предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. Въездная группа в поселок выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Всю необходимую инфраструктуру новых жилых комплексов создают девелоперы в рамках комплексного развития территорий.