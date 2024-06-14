Новую школу в деревне Голубое под Солнечногорском откроют 1 сентября

Строительство самой большой школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском на финишной прямой. Готовность объекта — более 85%.
Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин проверил, как идут работы. Здесь уже завершают монтаж инженерных сетей, продолжают внутреннюю отделку — укладку плитки и линолеума, окрашивание стен, устройство плинтусов. Параллельно рабочие выполняют благоустройство прилегающей территории. На объекте трудятся более 500 человек.
«Подрядчик выполняет все работы согласно графику. Отмечу, что уже к концу следующей недели строительная готовность объекта достигнет 90%. К 1 сентября самая большая школа округа примет в свои стены первых учеников», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Площадь нового социального объекта — более 23 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся актовый зал на 400 мест, два спортивных зала для начальной и основной школы, читальный зал с ИT-зоной, учебные кабинеты. На прилегающей территории появится стадион с легкоатлетическим сектором, детскими игровыми и спортивными площадками.
Строительство школы ведется по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».