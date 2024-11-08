Новую школу построят в селе Перхушково в Одинцове

Участок площадью 1,5 гектара передали из федеральной собственности в муниципальную для строительства новой школы в одинцовском поселке Перхушково. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Землю для строительства школы передали безвозмездно. Скоро здесь возведут современное здание, которое сможет вместить 1500 учеников.

В селе Перхушково работает одноэтажная школа, которой в следующем году исполнится 115 лет. Здание рассчитано на 150 учеников, здесь учатся ребята из села Юдино, деревень Крюково и Трубачеевка. Школа перегружена, в ней нет актового и спортивного залов, как и специальных кабинетов для физики, химии, информатики.

Ранее участок федеральной земли передали в собственность городского округа Люберцы для строительства школы и детского сада. Их планируется открыть в 2026 году.