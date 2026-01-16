Новую школу построят в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

Сейчас на объекте ведут отделочные работы, монтируют коммуникации, собирают оборудование для пищеблока.

В школе создадут два блока для начального и среднего звеньев на 400 и 700 мест соответственно. Общая площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров.

В учреждении разместят мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал с костюмерными, библиотечный центр. На территории проведут озеленение, разместят игровые и спортивные площадки.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.