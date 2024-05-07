Новую школу построят в Красногорске к 2025 году | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:56 Новую школу построят в Красногорске к 2025 году Телеканал «360»

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Новую школу возводят на Центральной улице в Павшинской пойме Красногорска. Здание на 1100 мест откроют в 2025 году.

Сейчас на объекте работают 60 человек и семь машин. Уже вырыт котлован, идет перекладка канализации и армирование плит перекрытия. В этом году планируют возвести каркас здания и провести отопление, чтобы зимой начать внутреннюю отделку.

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«В целом видим хорошие темпы организации. Обсудили с родителями, и я попросил жителей контролировать работы дополнительно. На важно, чтобы к 1 сентября 2025 года эта школа открыла свои двери», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Школа строится в густонаселенном районе Красногорска. Глава округа отметил, что учреждение будет востребовано, и пообещал лично контролировать строительство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. На ближайшее время перед регионом стоит задача — отличиться по качеству образования.

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