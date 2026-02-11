Новую школу построят на месте снесенных аварийных домов в Пушкино

Четыре аварийных жилых дома снесли на Озерной улице в Пушкино. На их месте планируют построить школу.

Как рассказали в Мособлархитектуре, многоквартирные дома на Озерной улице были построены в 30-х годах прошлого века. Их общая площадь составляла около двух тысяч квадратных метров. Из-за сильного износа их признали аварийными. По муниципальной программе там расселили 24 квартиры.

Здания снесли, сейчас на территории проводят расчистку и вывозят строительный мусор.

В будущем на освободившемся участке построят школу.

Всего в Пушкино выявили 368 недостроев. Из них 247 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.