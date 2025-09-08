Новую школу построят на месте аварийного здания на улице Ватутина в Подольске

Новую школу построят на улице Ватутина в Подольске к 2028 году. Корпус будет рассчитан на 550 учеников.

Как рассказали в региональном Минстрое, площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят читальный зал, учебные кабинет, спортивный и актовый залы, столовую и другие помещения. На территории проведут благоустройство, создадут зоны отдыха и места для проведения мероприятий.

На площадке уже начались работы: подрядчик завозит технику, обустраивает места складирования материалов и подъездные дороги. В ходе первого этапа работ существующее аварийное здание школы отключат от сетей, после чего постройку снесут.

Работы проведут по госпрограмме.