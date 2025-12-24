Новую школу построили на Аннинской улице в Красногорске

Строительство новой школы на Аннинской улице в Красногорске завершилось. Она рассчитана на 550 мест и откроется в ближайшее время.

Площадь трехэтажного здания составит около 12 тысяч квадратных метров. В нем обустроили комфортную среду для учащихся. Здание разделили на функциональные блоки с отдельными гардеробами для учеников и педагогов. Каждый класс оснастили ячейками для хранения вещей. Для сотрудников создали современный деловой центр.

В школе будут работать учебные классы с лаборантскими, кабинеты музыки и информатики, спортзалы, библиотечный центр, а также центр детских инициатив для работы над творческими проектами.

Кроме того, в здании будет работать пищеблок с залом на 275 мест и медицинская зона.

Стройнадзор Подмосковья проверил объект и выдал ему заключение о соответствии проекту. В ближайшее время учреждение начнет свою работу.