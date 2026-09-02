Новую школу открыли в деревне Борисовке в Подольске

В деревне Борисовке в Подольске после строительства открылась новая школа. В ней будут учиться почти 300 учеников.

«Подольск растет, с каждым годом в нем становится больше семей с детьми. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы создаем современные и комфортные условия: строим новые школы и детские сады, проводим капитальный ремонт в действующих учреждениях. Сердце любой школы — это учитель. Уважаемые педагога, спасибо! Именно ваши ежедневный труд, мудрость и тепло воспитывают достойных граждан и настоящих патриотов. Ребятам желаю любознательности и новых побед — в учебе, спорте и творчестве!», — прокомментировал глава округа Подольск Григорий Артамонов.