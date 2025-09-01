Новую школу открыли на Московской улице в Зарайске

Первую за 35 лет новую школу открыли в Зарайске 1 сентября. Учреждение на Московской улице приняло 825 учеников, среди которых 68 пошли в первый класс.

Как рассказали в областном Минстрое, в состав нового образовательного комплекса вошло основное здание на 825 учащихся, школа в деревне Авдеево и три детских садов.

Для детей обустроили просторные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, а также стадион и зоны отдыха.

«Школа работает в формате полного дня — с 8 утра до 6 вечера. Дети могут остаться после уроков, заниматься спортом, ходить на кружки, делать уроки под присмотром. Здесь также будут работать три школьных автобуса, чтобы отвозить детей на учебу», — рассказали в министерстве.

Ученики также смогут заниматься в математических классах под наставничеством технолицея имени Долгих и в агроклассе.