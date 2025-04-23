Новую школу откроют в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе 1 сентября

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе построили школу на 1100 учеников. Специалисты завершили отделочные работы.

Сейчас рабочие устанавливают в классах технику, собирают мебель, а также занимаются благоустройством прилегающей территории.

«С конца мая мы будем передавать школу администрации, в их пользование. На сегодняшний ведутся работы по оформлению документации», — пояснил заместитель директора по строительству социальных объектов компании «Самолет» Борис Карандаев.

В новом трехэтажном здании смогут одновременно обучаться 44 параллели. В учебном заведении предусмотрели стандартные кабинеты, классы для проведения уроков химии, информатики и биологии, мастерские. Также там оборудуют столовую, библиотеку, спортивный и актовый залы, комнаты врача и психолога.

На улице обустроили футбольное поле, баскетбольную площадку и место для игр.

Школу откроют 1 сентября.