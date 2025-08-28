Новую школу откроют в Восточном микрорайоне Звенигорода в сентябре

Новую школу построили в Восточном микрорайоне Звенигорода. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест и заработает в сентябре.

Новая школа станет часть образовательного комплекса «КвантУм». Здание уже прошло итоговую проверку, в ближайшее время его введут в эксплуатацию.

«В фокусе будет развитие у школьников прикладных навыков и современных квалификаций. Учебное пространство оборудовано зонами для освоения цифровых технологий, а также спецлабораториями для изучения агрономии и медицинских дисциплин», — рассказали в региональном стройнадзоре.

В школе оборудовали два спортивных зала, библиотечный центр, актовый зал, медблок и столовую. На территории разместили тренажеры, игровые зоны и площадки для командных игр.

Учебные классы начальной и средней школы разделили по разным блокам, чтобы создать комфортную образовательную среду.

Школу возвели по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».