Новую школу откроют в Климовске в сентябре

В Климовске построили новую школу. Первые ученики придут сюда уже 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

Здание будет относиться к СОШ № 1 и поможет разгрузить действующую школу. Оно рассчитано на 1,1 тысячи мест, здесь будут учиться 400 детей в начальной школе и 700 — в средних и старших классах.

В школе обустроили 47 кабинетов с лабораториями, два спортзала, медицинский блок, столовую на 550 мест, актовый зал на 400 зрителей и современную библиотеку с IT-зоной. Особое внимание уделят профильным классам: социально-экономическим, технологическим, естественнонаучным и гуманитарным.

Помимо этого, для детей откроют кружки по программированию и робототехнике, спортивные секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу и самбо. На территории рядом со школой оборудовали футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки и зону для праздников и мероприятий.