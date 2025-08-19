Новую школу на улице Макаренко в Домодедове откроют к сентябрю

Новую школу откроют в микрорайоне Барыбино в Домодедове 1 сентября. Она примет 550 учеников. Для них обустроили комфортные учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечный центр и многое другое.

Как рассказали в областном Минстрое, школа находится на улице Макаренко. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Трехэтажная постройка разделена на две зоны: блоки младших классов и основной школы. На территории разместили спортивное ядро с футбольным полем, игровыми площадками, а также местами для игр в баскетбол и волейбол. Для детей предусмотрели зоны отдыха и проведения мероприятий.

В блоке начальной школы обустроили девять учебных кабинетов, а также спортивный зал, рассказал глава министерства Александр Туровский.

«В блоке основной школы разместились 17 основных кабинетов, кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, блок помещений спортивного зала, помещения актового зала на 200 мест, библиотечно-информационный центр, зона психолого-педагогической помощи и медицинские кабинеты, а также столовая, рассчитанная на 200 мест», — добавил министр.

Школу построили в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.