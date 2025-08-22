Новую школу на Московской улице в Зарайске откроют в сентябре

Новую школу построили на Московской улице в Зарайске. Она рассчитана на 825 мест и откроется в сентябре.

Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказали в областном Минстрое. Его площадь составила 16,3 тысячи квадратных метров.

В школе обустроили учебные кабинеты, а также специализированные классы, лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, творческие студии и другие помещения.

На территории разместили физкультурную зону с игровыми площадками.

Благодаря открытию учреждения в Зарайске полностью избавятся от второй смены.

Школу построили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети».