Новую школу на Московской улице в Зарайске откроют в сентябре
Новую школу построили на Московской улице в Зарайске. Она рассчитана на 825 мест и откроется в сентябре.
Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказали в областном Минстрое. Его площадь составила 16,3 тысячи квадратных метров.
В школе обустроили учебные кабинеты, а также специализированные классы, лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, творческие студии и другие помещения.
На территории разместили физкультурную зону с игровыми площадками.
Благодаря открытию учреждения в Зарайске полностью избавятся от второй смены.
Школу построили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети».