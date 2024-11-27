Новую школу на 905 учеников откроют в Реутове в конце февраля

Подходит к концу строительство новой школы в 10-м микрорайоне Реутова. Уже в конце февраля учреждение образования откроет свои двери для 905 учеников.

В городском округе Реутов провели оперативное заседание под руководством главы муниципалитета Филиппа Науменко. На нем обсудили строительство новой школы, дату ввода в эксплуатацию наметили на 20 декабря.

Помимо этого, на встрече глава Реутова поставил заместителям задачу повысить эффективность бюджетных расходов. Такое поручение поступило от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также обсудили план взаимодействия с Фондом «Защитники Отечества». Сегодня учреждение работает по принципу «одного окна» для военнослужащих специальной военной операции, предоставляет им полный спектр социальной защиты и поддержки.

На встрече также разобрали и ситуации, о которых рассказали горожане: при наличии общедомовых приборов учета им начисляют коммунальные платежи по нормативам. Филипп Науменко взял на контроль этот вопрос.

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