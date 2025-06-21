Новую школу на 825 мест в Зарайске построят к 1 сентября

Строительная готовность новой школы на Московской улице в Зарайске достигла 75%. Первых учеников здесь планируют принять уже 1 сентября.
На объекте трудятся 200 специалистов. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений. Строители завершили остекление здания, чтобы начать подготовку к учебному процессу. Также благоустраивается территория, включая спортивные площадки. На них установлены турники и конструкции для детей младшего возраста, что создаст комфортные условия для занятий физической культурой.
Небольшими участками асфальтирована территория, а по близости установлено освещение для безопасности учащихся в вечернее время.
Новую школу планируют построить к 1 сентября. Это событие станет значимым шагом в развитии образовательной инфраструктуры Зарайска и обеспечит качественное обучение для детей.
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