Новую школу на 825 мест построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове

В семейном квартале «Одинбург», расположенном в городском округе Одинцово, построят школу на 825 мест. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас на объекте завершаются монолитные работы, укладывается кровля, монтируются фасады и окна. На последнем этапе установят необходимое оборудование.

В четырехэтажной школе сделают просторные классы, медицинский блок, вместительную столовую и многофункциональный спортивный зал. Актовый зал на 300 мест станет площадкой для проявления талантов и проведения различных мероприятий.

Семейный квартал «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе, всего в 10 километрах от МКАД. Микрорайон расположен рядом с рекой и лесопарками, усадьбой Архангельское и Мещерским парком. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад. Активно ведется строительство новых секций.