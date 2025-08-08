Новую школу на 825 мест откроют на Московской улице в Зарайске

Строительство образовательного учреждения подходит к завершению. Школьники и их родители с нетерпением ждут начала учебного года, чтобы оценить новый дом знаний.

В настоящее время специалисты заканчивают внутреннюю отделку, проверяют инженерные системы и благоустраивают территорию. В школу уже начали завозить мебель. Большинство кабинетов полностью готовы к приему учеников.

Общая площадь здания составляет около16,3 тысячи квадратных метров. В нем размещаются комфортные классы и специализированные кабинеты, спортивные и актовые залы, лаборатории, творческие студии и мастерские. Новая школа будет оснащена самым современным учебным оборудованием. В ней смогут учиться 825 детей.

Инженера подрядчика ООО «Инвестпроект» Владимир Додонов рассказал, что на территории школы будут оборудованы современные спортивные площадки.

Открытие школы запланировано на ближайшие недели. Благодаря новому образовательному учреждению все дети в Зарайске смогут учиться в одну смену, что значительно улучшит условия образовательного процесса.