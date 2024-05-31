Новую школу на 600 мест в поселке Заречье откроют к концу года

Строительство новой школы продолжается в поселке Заречье на территории городского округа Одинцово. Компания «Самолет-Заречье» планирует сдать объект в четвертом квартале года.

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход работ. Готовность школы достигла 80%.

Школа вместит 24 класса на 600 учеников. Здесь оборудуют все необходимые помещения для учебы и творчества детей, сделают игровые и мастерские, два спортзала с душевыми. В здании будут библиотека, медицинский блок и столовая.

В школе появится 56 рабочих мест, открыть ее планируется к концу года.

Застройщик возводит здание на территории жилого комплекса бизнес-класса «Заречье парк». Это престижный квартал по авторскому проекту с опорой на голландский стиль разных эпох. Два дома уже построены, еще два возводятся. Кроме школы здесь появятся поликлиника и детский сад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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