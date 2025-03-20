Новую школу на 550 мест построят в Мытищах в 2027 году

В Мытищах построят новую общеобразовательную школу на 550 мест. Мособлархитектура поддержала облик здания, фасад которого выполнят в природных оттенках.

Общая площадь учебного заведения составит более 19 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные и компьютерные классы, кабинеты кройки, шитья и кулинарии, мастерские, библиотеку, столовую и медицинский блок.

«В рамках реализации проекта планируется создать более 80 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание сконструируют таким образом, чтобы потоки учеников не пересекались. Входы расположат на уровне земли. Фасады школы оформят плиткой, напоминающей кирпич.

«Геометрически правильные узоры вертикальных и горизонтальных рустованных поверхностей контрастируют с ажурной „бразильской“ кладкой. Благодаря этим мелким, но эффектным деталям на поверхностях создается сложный рельеф, подчеркивается композиция фасада», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Здание покрасят в разные оттенки серого, коричневого и бежевого цветов, чтобы оно гармонично сочеталось с расположенными вокруг домами. Возле школы обустроят спортивные площади и зоны для подвижных игр. Также специалисты проведут работы по озеленению территории.

Учебное заведение планируют открыть в третьем квартале 2027 года.