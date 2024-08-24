Новую школу на 2000 мест в Котельниках откроют 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В городском округе Котельники в микрорайоне Парковый построили новую школу на 2000 учеников. Сейчас подрядчики проверяют работу инженерных систем, клининговая компания убирает территорию. Учреждение откроет свои двери для детей в День знаний.

Новую школу в Парковом возвели в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Рабочие закончили строительно-монтажные работы, сейчас запускают и проверяют инженерные сети. Сотрудники клининговой компании готовят учебное заведение к открытию.

Площадь здания школы составляет 29,7 тысяч квадратных метров. В учреждении обустроили просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1000 мест. Также в школе предусмотрели библиотеку с ИТ-зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Вблизи заведения построили стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

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