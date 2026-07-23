Новую школу на 1675 мест откроют в Ленинском округе 1 сентября

В жилом комплексе «Первый квартал» в Сапроново завершено строительство школы, рассчитанной на 1675 учеников. Образовательное учреждение площадью более 27 тысяч квадратных метров получило разрешение на ввод в эксплуатацию и начнет работу 1 сентября 2026 года.

Новая пятиэтажная школа стала одним из крупнейших образовательных объектов Подмосковья. В здании предусмотрено 67 учебных кабинетов, оснащенных современной мебелью и интерактивными системами, отдельный блок для начальной школы, столовая на 838 мест, библиотечное пространство для проектной деятельности, а также малый и большой спортивные залы со скалодромом.

Вместо традиционного актового зала в школе создано многофункциональное пространство с амфитеатром на 600 мест и большим экраном. Оно будет использоваться для проведения школьных мероприятий, лекций и творческих проектов.

«Открытие школы станет одним из ключевых событий в системе образования не только нашего округа, но и всего Подмосковья. Совместно с Росатомом здесь будут созданы инженерные классы, которые помогут ребятам углубленно изучать математику и физику, готовиться к поступлению в вузы и в дальнейшем строить карьеру в высокотехнологичной сфере. Также вместе со Сбером запускаем программу дополнительного образования в области цифровых технологий и искусственного интеллекта „Школа 21.Старт“», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Особое внимание в новой школе уделят инженерным и IT-направлениям. Ученики смогут изучать робототехнику, программирование, разработку игр, цифровое творчество и искусственный интеллект.

Образовательная программа «Школа 21.Старт» будет построена по принципу «равный равному». Ребята будут работать над командными проектами, учиться взаимодействовать, принимать решения и развивать навыки, востребованные в современных профессиях. Обучение рассчитано примерно на 350–500 детей по краткосрочным и долгосрочным программам.

На территории школы также создано спортивное ядро с волейбольной и баскетбольной площадками, футбольным полем, беговыми дорожками и воркаут-зонами. В рамках губернаторского проекта «Открытый школьный стадион» спортивная инфраструктура во внеурочное время будет доступна не только ученикам, но и жителям жилого комплекса «Первый квартал».