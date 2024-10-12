Новую школу на 1650 мест в Домодедове построят в 2025 году

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обсудила строительство школы на 1650 мест в самом молодом районе. Встреча прошла с педагогической и родительской общественностью в недавно открытом детском саду «Бригантина».

Новую школу возводят в жилом комплексе «Прибрежный парк». Подрядчик завершил монолитные работы, постелил кровлю и тепловой контур. Сейчас он монтирует электрические системы и вентиляцию. Черновая отделка помещений выполнена на 50%. На втором и третьем этажах возводят перегородки в классах, а на прилегающей территории началось благоустройство двора и спортивного ядра.

«С застройщиком всегда на связи. Со стороны администрации поставили условие о завершении строительства школы в 2025 году и ее открытии 1 сентября. В случае нарушения договоренности предусмотрены штрафные санкции. Надеюсь, до них не дойдет. Застройщик работы на объекте ведет, также занимается поиском дополнительных бригад рабочих», — рассказала Евгения Хрусталева.

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