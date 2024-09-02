Новую школу на 1375 мест открыли в деревне Голубое под Солнечногорском

Праздничное открытие самой большой школы Солнечногорска состоялось в деревне Голубое. Новое образовательное учреждение распахнуло свои двери для 1375 учеников.

«Сегодня для нас всех особенный день — мы открыли новую, самую большую школу в деревне Голубое. Это действительно современное образовательное учреждение, построенное с использованием передовых технологий, и спроектированное так, чтобы каждый ученик чувствовал себя здесь комфортно и мог раскрыть свой потенциал. Особую благодарность хочу выразить губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку в реализации этого масштабного проекта. Благодаря его вниманию и усилиям, сегодня мы можем гордиться таким объектом в нашем округе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Торжественную линейку посетили почетные гости — глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель генерального директора концерна «Крост» Александр Колотов, руководитель проекта по строительству школы Алексей Добашин, Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

На четырех этажах школы разместились 69 классов, три спортзала, два читальных, актовый зал, большой пищеблок, IT-зона. На территории установили 11 спортивных и игровых площадок, а также всепогодные беговые дорожки.

Возвел новый образовательный объект крупнейший в России промышленно-строительный концерн «Крост». Работы начались в 2023 году. На объекте применяли индустриальные технологии высокоскоростного строительства, благодаря чему удалось сдвинуть сроки сдачи объекта с декабря на конец августа. Школу построили по губернаторской программе в рамках национального проекта «Образование».

Заместитель генерального директора концерна «Крост» Александр Колотов и руководитель проекта Алексей Добашин вручили символичный ключ «от дверей знаний» директору школы Ирине Донской.

В этот день учеников начальной школы угостили мороженым от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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