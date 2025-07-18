Новую школу на 1350 мест в Развилках построят к 1 сентября

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил строительство школы на 1350 мест в жилом комплексе «Римский». Учреждение возводят в рамках проекта партии «Единая Россия» и планируют открыть 1 сентября 2025 года.

Делегация во главе с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым осмотрели каждый этаж.

«В ходе проверки мы детально изучили здание школы, осмотрев каждый этаж. Несмотря на то, что внешние работы по благоустройству, которые обычно выполняются в последнюю очередь, когда тяжелая техника уходит, еще не завершены, внутренние помещения уже готовы к монтажу оборудования. Мы отметили множество сенсорных досок, которые высоко оценивают наши педагоги — они монтируются во всех учебных классах», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что у подрядчика есть все возможности для того, чтобы закончить строительство объекта в срок. На площадке трудятся 239 рабочих. Уже завершена черновая отделка, включая перегородки, остекление и стяжку полов. В процессе — покраска стен, нанесение штукатурки, укладка линолеума и керамической плитки. Параллельно проходит благоустройство территории.

«Современная четырехэтажная школа площадью почти 20 тысяч квадратных метров предоставит детям все условия для всестороннего развития. Она будет оснащена современными лабораториями, мастерскими, просторным актовым залом, двумя спортивными залами, читальным залом с IT-зоной и современной столовой. Особое внимание уделено доступности здания для маломобильных жителей. На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки», — добавили в пресс-службе.