Новую школу на 1320 мест открыли в ЖК «Героев» в Балашихе

Школа № 15 включает семь зданий: два школьных корпуса и пять дошкольных отделений. Общая численность учеников составляет 2324 человека, из них 1287 уже начали обучение в новом корпусе. Здание площадью более 21 тысячи квадратных метров рассчитано на 47 классов, которые будут учиться в одну смену. Здесь оборудованы библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест, что создает условия для продуктивной учебы и развития.

На торжественной линейке присутствовали министр образования Московской области Ингрид Пильдес, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и Герой Российской Федерации, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

«Сегодня мы открываем новое здание школы, и первыми его порог переступят первоклассники. Впереди вас ждут открытия, победы и достижения. У вас все получится! Поздравляю с Днем знаний», — обратилась к ученикам Ингрид Пильдес.

В этом году в ЖК «Героев» появились два новых образовательных объекта: корпус школы № 15 и детский сад на 220 мест. Эти учреждения станут важной частью инфраструктуры микрорайона, обеспечивая качественное образование и комфорт для детей.