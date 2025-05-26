Новую школу на 1320 мест откроют в ЖК «Героев» в Балашихе 1 сентября

В жилом комплексе «Героев» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе свои двери для первых учеников в День знаний откроет новая школа. Учреждение станет еще одним учебным корпусом средней школы № 15.

Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1320 мест. К его строительству приступили чуть больше года назад. Работы ведутся за счет внебюджетных средств.

«Строительство нового корпуса школы № 15 позволит решить вопрос второй смены. Уверен, детям и учителям будет тут комфортно. Здесь будет хорошее наполнение — большие спортивные залы, актовый зал, пищеблок, просторные классы и холлы», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Помещения спроектированы с учетом возрастных особенностей учащихся. Для детей предусмотрено 55 классов, 20 из которых отведены для начальной школы, 25 — для основной и 10 — для старшей школы. В современном здании будет библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест. Помимо этого, во дворе школы построят стадион и спортивные площадки.