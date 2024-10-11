Новую школу на 1100 мест построят в микрорайоне «Митино О2» в Красногорске

В Красногорске идет строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Митино О2». На площадке работают 150 человек.

Проект является значимым для жителей и администрации округа, поэтому находится под пристальным контролем.

Рабочие проводят фасадные и внутренние отделочные работы, устройство вентиляции, электроснабжения, монтаж окон и благоустройство прилегающей территории. Все вопросы решают оперативно.

Глава городского округа Дмитрий Волков поручил своевременно завершить строительство и сдать школу к концу 2024 года. Решение связано с тем, что жители ждут открытия учреждения.

Новая школа станет важным элементом образовательной инфраструктуры микрорайона. Она позволит снизить нагрузку на существующие учебные заведения и создать комфортные условия для учеников.

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