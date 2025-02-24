Новую школу на 1100 мест открыли в Реутове

В микрорайоне 10А в Реутове заработала новая школа на 1100 мест. Для 762 учеников первый учебный день начался с торжественной линейки и подъема флага Российской Федерации.

Заместитель главы Реутова Ольга Репина обратилась к ребятам с приветственным словом. Она рассказала, что строители возвели учебное заведение в рекордно быстрые сроки: всего за полтора года.

«Здание школы и ее оборудование — самые современные в нашем городе», — добавила она.

Директор школы Ольга Кондрашова отметила, что в учебном заведении оборудовали зал детских инициатив, где учащиеся смогут претворить в жизнь свои идеи. Помимо этого, предусмотрели зал коворкинга, актовый и два спортивных зала.

До открытия образовательное учреждение посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко. Они проверили готовность здания и высоко оценили его возможности.

«В сотрудничестве с нашими партнерами, Сбером, мы реализовали здесь современное образовательное пространство и открыли „Просто Класс“, в котором школьники будут осваивать школьные предметы с помощью искусственного интеллекта», — отметил руководитель муниципалитета.

Уникальность новой школы заключается и в том, что система безопасности там работает на основе технологии нейросетей. Она анализирует изображения, поступающие с 80 камер, и подает сигнал, если возникает нештатная ситуация.

Отметим, что новое здание вошло в состав образовательного комплекса школы № 10. Это помогло снизить нагрузку на другие учреждения образования в микрорайоне.