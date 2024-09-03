Новую школу на 1100 мест открыли Павловской Слободе

Новую школу на 1,1 тысячу учеников открыли в селе Павловская слобода под Истрой. Здание построили за счет бюджета Московской области в рамках государственной программы.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, в здании разместились современные классы, кабинеты для изучения гуманитарных дисциплин, искусств и технологий. В школе оборудовали просторную столовую на 500 учеников, актовый зал, а в спортивные залы закупили современное оборудование.

На прилегающей территории построили спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

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