Новую школу на 1100 мест откроют в Химках

В микрорайоне Подрезково завершается строительство школы на 1100 мест. Ход и качество работ проверили глава Химок Инна Федотова, представители застройщика и родители будущих учеников.

Готовность объекта составляет более 85 процентов. Завершены монолитные и фасадные работы, сейчас идет внутренняя отделка, параллельно специалисты благоустраивают территорию, все работы выполняются в графике без критических замечаний.

Инна Федотова отметила, что работы идут в соответствии с графиком производства работ, и уже этой осенью в микрорайоне появится современное образовательное пространство, где детям будет комфортно учиться и развиваться. Площадь школы превышает 17 тысяч квадратных метров, внутри разместятся два спортивных зала, бассейн и просторный актовый зал на 550 мест.

Участники выезда обсудили с родителями, на что важно обратить внимание перед открытием, — от удобства входных групп до организации учебного процесса.