Новую школу и пункт полиции откроют в ЖК «Город-событие Лайково»

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел рабочую встречу с жителями ЖК «Город-событие Лайково». Они обсудили открытие новой школы и пункта полиции.

Глава муниципалитета подтвердил, что новую школу на 1100 мест откроют к 1 сентября 2025 года. Сейчас застройщик продолжает возведение монолитных конструкций и вертикальную планировку спортивного комплекса. Общая степень готовности объекта составляет 23%.

Инициативная группа жителей обратилась к застройщику с просьбой организовать отдельный въезд на парковки, чтобы исключить транзитное движение личных автомобилей через внутренние дворовые территории. Также активисты попросили изменить маршрут движения строительной техники.

Группа будет ожидать от застройщика разработки проекта по благоустройству парковок, строительству прилегающих дорог и крытых автостоянок, а также обустройству системы ливневой канализации. Вся информация будет внесена в детальную дорожную карту. Возможно, бетонные плиты станут промежуточным вариантом покрытия. В любом случае необходимо убрать поток машин из района.

Также выдвинули вопрос организации районного участкового пункта полиции. Глава района предложил выделить помещение, которое будет отремонтировано и передано правоохранительным органам для использования как базовый пункт для патрулирования территории и приема жителей.

Местные жители рассказали, что территорию Лайково будут патрулировать члены народной дружины, включая собственников.

«По согласованию с администрацией и при поддержке полиции был сформирован отряд народных дружинников из собственников домов села Лайково. Нас уже девять человек. Все дружинники, которые отправляются на выезды, имеют значки и соответствующие удостоверения. Сейчас мы активно закупаем форму. В ближайшее время сформируем полноценный график для патрулирования», — поделилась одна из жительниц.

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